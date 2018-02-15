Откуда у россиян появились деньги

Откуда деньги: почему россияне готовы покупать

Настроение россиян улучшилось: граждане постепенно отходят от сберегательной модели поведения и снова готовы к крупным покупкам. Потребительский спрос будет расти на фоне расширения мер социальной поддержки населения и индексации зарплат бюджетникам. Основную выгоду от активизации потребления получат отечественные производители.

Источником восстановления экономики в 2017 году был внутренний спрос, констатирует Минэкономразвития в февральском обзоре «Картина экономики». Выросло и валовое накопление основного капитала (на 3,6%), и расходы домашних хозяйств на конечное потребление — на 3,4%.

Последний показатель значительно выше темпов роста оборота розничной торговли в прошлом году (1,2%) и платных услуг населению (0,2%).

В ведомстве объясняют это расхождение тем, что конечное потребление домохозяйств включает в себя более широкий спектр показателей: покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах, поездки за рубеж, услуги общественного питания.

«В конце года дополнительным фактором роста реальных заработных плат стало активное повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. По оценке Минэкономразвития, темп роста номинальных заработных плат в социальном секторе в ноябре превысил 13% г/г по сравнению с 8,4% по экономике в целом», — отмечает Минэкономразвития. Во-первых, в прошлом году реальная заработная плата (скорректированная на уровень инфляции) увеличилась на 3,4%.

Вторая причина — это увеличение объемов кредитования на фоне снижения процентных ставок. Темпы роста необеспеченного потребительского кредитования (кроме жилищного) в декабре 2017 года составили 11,1% к декабрю 2016 года, объем выдачи жилищных кредитов в декабре вырос на 15,1%.

Третий позитивный момент — улучшение потребительских настроений. Население продолжает переход от сберегательной модели поведения к активизации потребления, отмечали ранее в ЦБ

В частности, домохозяйства стали более позитивно оценивать текущее время для крупных покупок. Об этом свидетельствуют данные опроса ФОМ Росстата , а также увеличение выпуска непродовольственных потребительских товаров, в том числе одежды, мебели и музыкальных инструментов.

По данным исследований инфоФОМ, которые делаются для Банка России, индекс потребительской уверенности в течение прошлого года находился на восходящей траектории.

«Рост потребительской уверенности в сочетании с увеличением реальных заработных плат создает основу для дальнейшего расширения потребительского спроса в ближайшие месяцы», — резюмируют в Минэкономразвития. В январе рост показателя продолжился — он составил 106 пунктов (+7 пунктов по отношению к предыдущему месяцу) и вернулся на уровни середины 2014 года, характеризовавшегося наиболее оптимистичными за всю историю наблюдения взглядами населения.

Поддержать тренд поможет увеличение соцвыплат, а также повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), индексация зарплат бюджетникам (в том числе в рамках «майских указов») и повышение пенсий.

Страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года увеличены на 3,7%. В соответствии с утвержденным бюджетом Пенсионного фонда России , в 2018 году его расходы на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 млрд руб. и составят 7,15 трлн руб. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 млрд руб. и составят 981 млрд руб.

Увеличение объема соцподдержки населения произойдет в рамках «демографического пакета» президента Владимира Путина . Он включает в себя выплаты на первого и второго ребенка, продление программы материнского капитала до конца 2021 года и расширение возможностей его использования, а также программа льготной ипотеки.

По оценке Минтруда , расходы федерального бюджета на выплаты пособий при рождении первого ребенка и на выплаты при рождении второго ребенка составят: в 2018 году — 21,4 млрд рублей и 24,6 млрд рублей соответственно. Расходы на новации в части маткапитала в 2018 году составят 1 млрд рублей.

«С 1 января 2018 года вы должны обеспечить полное и четкое исполнение указов по повышению зарплаты — 200 или 100%, в зависимости от категорий работников бюджетной сферы», — говорил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Еще один важный пункт — это выполнение майских указов президента в части повышения зарплат бюджетникам.

По оценке министра финансов Антона Силуанова , средняя зарплата работников бюджетной сферы «будет увеличена на 23% с января».

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета отмечается, что на выполнение указа № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 2018 году будет потрачено 280,1 млрд руб. Регионам предусмотрено выделение средств на частичную компенсацию дополнительных расходов в 2018 году в размере 80,4 млрд руб.

По словам Максима Топилина, регионы заложили в свои бюджеты порядка 210 млрд руб. на повышение зарплат бюджетникам в рамках майских указов.

Кроме того, правительство с 1 января 2018 года повысило на 4% зарплаты госслужащих и работников бюджетного сектора экономики, занятых в учреждениях федерального подчинения. По оценке Минтруда, всего повышение коснется более 2 миллионов человек.

На эти цели в 2018 году из федерального бюджета будет направлено 32,5 млрд руб. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минфина.

Также власти повышают МРОТ до размера прожиточного минимума. Процесс предполагалось провести в два этапа. С 1 января этого года он вырос с 7 800 до 9 489 рублей (85% от 11 163 руб. — прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года).

Второе повышение — до 100% прожиточного минимума — планировалось провести с 1 января 2019 года. Но президент Владимир Путин распорядился сделать это уже с 1 мая этого года.

Максим Топлиин заявил, что на повышение МРОТ с 1 мая потребуется дополнительно 39,3 млрд руб. «Из них объем средств федерального бюджета — 7,5 млрд руб., региональных и муниципальных бюджетов — 31,8 млрд руб.», — пояснил министр.

Он также добавил, что дополнительные затраты организаций реального сектора экономики составят 22,7 млрд руб.

Майское повышение МРОТ коснется 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора экономики.

Этот набор мер должен решить задачу снижения уровня бедности в стране. Меры демографической политики в совокупности с доведением МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения обеспечат снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума не менее чем на 1 п.п., оценивают эффект в Минэкономразвития.

«И, как правило, эти люди покупают самую дешевую продукцию, например, российские лекарства, а не импортные. Поэтому, конечно, почти все эти деньги идут на внутренний спрос на продукцию отечественных производителей», — подчеркивает эксперт. Социальные программы направлены в основном на низкодоходные слои населения, которые почти все свои доходы проедают, направляют на потребление, отмечает Валерий Миронов , заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ

«Бюджетников в нашей стране около 20 миллионов человек. Соответственно, эти люди получат возможность потратить больше. Потребление в прошлом году было выше, чем экономический рост. В этом году мы ожидаем роста ВВП на 2% (при хороших ценах на нефть) и опережающего роста потребления, которое будет в полтора-два раза выше темпов роста экономики», — считает она. Юлия Цепляева, директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка России , согласна, что от увеличения расходов будет большой позитивный эффект для экономики.

С точки зрения настроений, эти меры дают позитивный результат, говорит Наталья Орлова , главный экономист «Альфа-Банка» . Но, на ее взгляд, скорее всего, конкретным рычагом поддержки экономического роста, будет увеличение розничного кредитования.

«Механизм трансмиссии будет заключаться в том, что люди, в ожидании большего социального пакета со стороны государства, будут более активно брать кредиты и финансировать потребление», — предполагает она.

Стоит подчеркнуть, что рост соцрасходов и индексация зарплат не означают автоматического увеличения бюджетных рисков. По итогам прошлого года, дефицит федерального бюджета составил всего 1,5% ВВП (1,3 трлн руб.). В этом году, при сохранении цен на нефть в диапазоне $60-70 за баррель, по оценке финансово-экономического блока правительства, бюджет и вовсе может оказаться профицитным. Кроме того, еще на 2-2,5 трлн руб. пополнится Фонд национального благосостояния.