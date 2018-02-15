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В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
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Расшифрованы данные речевого самописца Ан-148 

Рамблер 3 часа назад
Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) удалось извлечь данные речевого самописца разбившегося под Москвой Ан-148. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
>> Датчики погубили Ан-148
Запись переговоров в кабине пилотов показала, что летчики сразу заметили расхождения в показаниях скорости.
Пилоты пытались разобраться, почему данные о скорости разнятся. Для этого они выключили автопилот и начали снижение. Незадолго до падения началась паника, и пилоты перестали контролировать происходящее.
Днем 11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли. Среди погибших было трое несовершеннолетних.
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) ранее заявили, что основной причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которые определяют скорость лайнера. По данным комитета, в течение полета не работал обогрев ни одной из трёх трубок. Почему он не работал, пока неизвестно.
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