Ещё
НАТО создаст «военный Шенген»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны НАТО договорились создать «военный Шенген», сообщил источник 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: Reuters
Министры обороны стран-членов НАТО договорились создать подобие "военного Шенгена" в европейских границах Североатлантического альянса, сообщил в четверг РИА Новости военно-дипломатический источник в Брюсселе.
>> Россия и страны НАТО — на грани войны?
Главы оборонных ведомств НАТО в среду на встрече в Брюсселе одобрили создание командного штаба по обеспечению переброски сил и средств в Европе.
"Имеется в виду создание подобия "военного Шенгена", — сказал собеседник агентства.
Эту идею первоначально выдвинул экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, по словам которого союзнические войска и военная техника должны быть способны перемещаться по территории континента "столь же быстро, как и мигранты". Со слов Ходжеса, "это удивительно сложный процесс в ряде стран — получение разрешений для перемещения войск, вооружений, боеприпасов, даже просто регулярных гуманитарных конвоев". К примеру, перемещение американских войск из Польши в Германию требует пятидневного срока уведомления.
Наблюдатели со своей стороны отмечают наличие инфраструктурных проблем: дороги и мосты в странах Евросоюза потенциально не рассчитаны выдерживать вес тяжелой военной техники, туннели для этого недостаточно высоки, а взлетно-посадочные полосы не предназначены для обслуживания полетов военной авиации.
РИА Новости: последние новости
Турчинов объяснил, почему Украина не может объявить войну России В Сети появилось видео авиаудара коалиции по сирийским военным МИД сообщил, что расследование по сбитому в Сирии Су-25 пока не завершено
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигурный провал РФ, паника на Ан-148 и другие события дня26
На отказавшуюся ехать в Крым Лолиту подали в суд38
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148437
«Будет война»: у кого Польша требует газ45
Грудинин переругался с Зюгановым293
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия В мире
03:42
В МИД рассказали о гибели россиян в Сирии
Армия В мире
00:46
Глюк'oZу увидели без обручального кольца
Шоу-бизнес
00:15
Зюганов запутался в имени Грудинина
Политика
04:42
Али Феруз покинул Россию
Общество
00:27
Автобус на буксире снёс легковушку в Серпухове
ДТП Происшествия
00:40
Названа официальная причина смерти звезды Дома-2
Шоу-бизнес
00:54
Певец Малиновский рассказал о связи с Басковым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение