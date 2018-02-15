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Российским военным хотят запретить смартфоны
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Российским военным хотят запретить смартфоны 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Российская армия может отказаться от сотовых телефонов с навигацией и фотокамерами. Соответствующие ограничения сейчас рассматривает Минобороны РФ, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
Современные средства сотовой связи могут запретить в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений). Смартфоны предлагается заменить самыми простыми моделями кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото— и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять СМС и оборудованы встроенным фонариком.
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Как считают в Минобороны, такие ограничения помогут бороться с утечками информации, в том числе в СМИ. Новые меры могут начать действовать уже с 1 марта.
По информации "Коммерсанта", данные ограничения прорабатываются на протяжении последних месяцев совместно со спецслужбами. Недавно начальником восьмого управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Юрием Кузнецовым также был составлен перечень мобильных устройств, «разрешенных к применению» в центральных и военных органах управления, подразделениях Минобороны РФ, соединениях, воинских частях и организациях ВС РФ.
В список вошли 11 самых простых кнопочных телефонов от Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung.
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