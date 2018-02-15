Ещё
Счетная палата предложила вернуться к старым пенсиям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Счетная палата предложила вернуться к старым пенсиям 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
России следует вернуться к старой страховой пенсионной системе, которая учитывает стаж и зарплату. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью «Российской газете». По ее словам, система должна быть понятна для людей.
Голикова полагает, что при нынешней схеме у человека нет стимула стремиться к наращиванию своего потенциала, так как он ограничен баллами.
>> Россиянам предрекли пенсии в 25 тысяч рублей
Действующий порядок формирования пенсий работает с 1 января 2015 года. Для расчета страховой пенсии ввели понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. В рубли накопленные баллы будут переводить при назначении пенсии.
На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стоимость балла, установленную на дату обращения за пенсией. Эта стоимость, в свою очередь, определяется государством и повышается ежегодно на уровень не ниже инфляции предшествующего года.
Ранее Голикова предлагала объединить Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в одну государственную пенсионную структуру. По ее мнению, на содержание целого ряда разных организаций уходит слишком много денег.
Lenta.ru: последние новости
Россия решила взять в долг у россиян Россиянам пообещали пенсии по 25 тысяч рублей На форуме в Сочи обсудили проблемы и перспективы современного жилья
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигурный провал РФ, паника на Ан-148 и другие события дня26
На отказавшуюся ехать в Крым Лолиту подали в суд38
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148437
«Будет война»: у кого Польша требует газ45
Грудинин переругался с Зюгановым289
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия В мире
03:42
В МИД рассказали о гибели россиян в Сирии
Армия В мире
00:46
Глюк'oZу увидели без обручального кольца
Шоу-бизнес
00:15
Зюганов запутался в имени Грудинина
Политика
04:42
Али Феруз покинул Россию
Общество
00:27
Автобус на буксире снёс легковушку в Серпухове
ДТП Происшествия
00:40
Названа официальная причина смерти звезды Дома-2
Шоу-бизнес
00:54
Певец Малиновский рассказал о связи с Басковым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение