Москва вновь утонет в снегу

Росгидромет предупредил москвичей, что 16, 17 и 18 января — в столице ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает «Интерфакс».

За несколько дней в Москве может выпасть до десяти миллиметров осадков (28 процентов месячной нормы).

Вечером 16 января синоптики пообещали один миллиметр осадков, в субботу, 17 января — до трех миллиметров, а в воскресенье, 18 января — до шести миллиметров.

В ночь на 17 и 18 января в Москве и области будет от минус четырех до минус шести градусов, а днем воздух прогреется до минус одного-трех градусов.

В феврале этого года столичный регион уже столкнулся с мощным снегопадом, прозванным «снегопадом века». За два дня в столице и области выпало 125 процентов месячной нормы осадков, на дорогах образовались многокилометровые пробки. Из-за падения дерева и прорыва линии электропередачи в Москве погиб один человек, еще пятеро пострадали во время снегопада.