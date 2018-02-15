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Москва вновь утонет в снегу
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Москва вновь утонет в снегу 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Росгидромет предупредил москвичей, что 16, 17 и 18 января — в столице ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает «Интерфакс».
За несколько дней в Москве может выпасть до десяти миллиметров осадков (28 процентов месячной нормы).
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Вечером 16 января синоптики пообещали один миллиметр осадков, в субботу, 17 января — до трех миллиметров, а в воскресенье, 18 января — до шести миллиметров.
В ночь на 17 и 18 января в Москве и области будет от минус четырех до минус шести градусов, а днем воздух прогреется до минус одного-трех градусов.
В феврале этого года столичный регион уже столкнулся с мощным снегопадом, прозванным «снегопадом века». За два дня в столице и области выпало 125 процентов месячной нормы осадков, на дорогах образовались многокилометровые пробки. Из-за падения дерева и прорыва линии электропередачи в Москве погиб один человек, еще пятеро пострадали во время снегопада.
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