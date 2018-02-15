Сбербанк снизил ставку по потребкредитам

Сбербанк впервые снизил ставку по потребительским кредитам до 11,5%

С 15 февраля Сбербанк в рамках весенней акции снизил на 1,4 процентного пункта ставки по потребительским кредитам без обеспечения и кредитам под поручительство на сумму от 250 тыс. руб., говорится в сообщении госбанка.

Минимальная ставка по акции составит 11,5% на оба продукта. Это самая низкая ставка по потребительским кредитам, которую когда-либо предлагал Сбербанк. Акция продлится до 30 апреля 2018 г.

«Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе нашей зимней акции», — отметил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

В декабре-январе выдачи Сбербанка выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигли максимального значения для этих месяцев — более 225 млрд руб.

С 15 ноября по 31 января 2017 г. Сбербанк провел новогоднюю акцию, по которой минимальная кредитная ставка составила 12,5%.