Главные события понедельника

В Ростове-на-Дону введен режим ЧС из-за страшного пожара

В Ростове-на-Дону введена чрезвычайная ситуация. Пожар распространился на площади 6 тысяч квадратных метров. Пламенем охвачены 25 домов.

Раскрыты подробности убийства чемпиона по пауэрлифтингу

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Свидетели конфликта у кафе «Галерея» в Хабаровске могли предотвратить убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, уверены в УМВД России по Хабаровску.

Путин сменил посла России в США

Появилось видео поврежденного танкером эсминца США

В интернете появилось видео американского эсминца John S. McCain, который пострадал во время столкновения с танкером Alnic MC.

Порошенко и Качиньский поссорились из-за УПА

РИА Новости

Украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил о ссоре между президентом Украины Петром Порошенко и лидером правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским.

В России появилась новая авиакомпания

Новая российская авиакомпания «Азимут», создаваемая для развития авиаперевозок на юге РФ, получила сертификат эксплуатанта.

В ДТП в Турции пострадали 11 россиян

11 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Один из них госпитализирован.

В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки

РИА Новости

В понедельник, 21 августа, автомобиль врезался в две автобусные остановки во французском городе Марсель.

США приостанавливают выдачу виз в России

С 23 августа США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в российских регионах, сообщило американское посольство.

Опубликован рейтинг преемников Путина

Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг возможных «преемников» президента Владимира Путина.