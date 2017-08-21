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Главные события понедельника

Рейтинг преемников Путина, «без виз» США и другие события дня
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В Ростове-на-Дону введен режим ЧС из-за страшного пожара
В Ростове-на-Дону введена чрезвычайная ситуация. Пожар распространился на площади 6 тысяч квадратных метров. Пламенем охвачены 25 домов.
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Раскрыты подробности убийства чемпиона по пауэрлифтингу
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Свидетели конфликта у кафе «Галерея» в Хабаровске могли предотвратить убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, уверены в УМВД России по Хабаровску.
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Путин сменил посла России в США
Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы МИД России Анатолия Антонова послом в США.
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Появилось видео поврежденного танкером эсминца США
В интернете появилось видео американского эсминца John S. McCain, который пострадал во время столкновения с танкером Alnic MC.
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Порошенко и Качиньский поссорились из-за УПА
РИА Новости
Украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил о ссоре между президентом Украины Петром Порошенко и лидером правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским.
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В России появилась новая авиакомпания
Новая российская авиакомпания «Азимут», создаваемая для развития авиаперевозок на юге РФ, получила сертификат эксплуатанта.
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В ДТП в Турции пострадали 11 россиян
11 россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Один из них госпитализирован.
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В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
РИА Новости
В понедельник, 21 августа, автомобиль врезался в две автобусные остановки во французском городе Марсель.
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США приостанавливают выдачу виз в России
С 23 августа США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в российских регионах, сообщило американское посольство.
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Опубликован рейтинг преемников Путина
Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг возможных «преемников» президента Владимира Путина.
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