Нерядовые запаса

Рейтинг влиятельных «преемников» сотавил фонд «Петербургская политика».



Главным «преемником» Владимира Путина авторы рейтинга (его презентация состоится сегодня) считают Дмитрия Медведева (21 балл). При этом составители уточняют, что под понятием «преемник» понимают «высший ранг присутствия в ближайшем кадровом резерве» президента, но возможную будущую должность чиновника не указывают. «Прошлый опыт показывает, что возможны варианты: выдвижение в президенты, премьеры, вице-премьеры», — говорится в докладе. Политиков, включенных в рейтинг, эксперты называют участниками будущей правящей коалиции 2018–2024 годов. Баллы складываются из показателей публичности, общественных ожиданий, активности, неконфликтности, субъектности (контроль над влиятельным кланом и ресурсными потоками) и наличия контркампании против политика. Эксперты анализируют также успехи и неудачи политиков и частоту их встреч с Владимиром Путиным за лето.





В рейтинге три региональных чиновника. Вторым после премьера идет мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов). По версии «Петербургской политики», столичный мэр присутствует в кругу потенциальных преемников с 2004 года и за это время значительно «продвинулся» в близости к этому статусу. На один балл от него отстал тульский губернатор Алексей Дюмин , однако в докладе говорится, что у него была всего одна встреча с президентом — 2 июня на пленарном заседании ПМЭФ-2017. И со значительным отрывом (14 баллов) на 13-м месте глава Чечни Рамзан Кадыров (по его встречам с Владимиром Путиным открытых данных нет, отмечают эксперты).



18-е место (10 баллов) в двадцатке «преемников» цикла 2018–2024 годов авторы рейтинга отдали главе ФБК Алексею Навальному, хотя он ни разу не встречался с президентом, а 20-е — темной лошадке. «В среднесрочном плане есть соблазн встать на путь более глубокой перезагрузки имиджа власти через масштабные ротации с усилением позиций условного кандидата hidden name», — поясняет глава фонда Михаил Виноградов

О смене поколений во власти на встрече с молодыми политологами в августе говорил глава ФоРГО, советник Сергея Кириенко Константин Костин. «Все очень боятся об этом говорить, но мы должны признать, что через 10–15 лет в России будет другой президент, правительство, другие люди будут занимать командные посты», — отметил он. Господин Костин назвал задачи, которые придется решать будущей команде: изменение структуры экономики, усовершенствование системы госуправления, объединение элиты. При этом он выделил группу молодых губернаторов-технократов, которым предстоит доказать наличие перспектив.



Ирина Нагорных