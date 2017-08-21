В полиции Хабаровска рассказали подробности убийства чемпиона по пауэрлифтингу

Свидетели конфликта у кафе «Галерея» в Хабаровске могли предотвратить убийство чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, уверены в УМВД России по Хабаровску.

Как рассказал ИА AmurMedia старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов, на месте происшествия присутствовало большое количество очевидцев, но никто не вызвал полицию. По его словам, в районе кафе нет никаких камер видеонаблюдения, а те, что установлены на перекрестках, направлены на проезжую часть.

Кроме того, как рассказали в полиции, после пяти вечера общественный порядок в Центральном районе обеспечивают три патруля: два пеших и один патрульный автомобиль.

«Никто не вызвал наряд полиции в кафе, хотя вокруг было столько людей, которые просто стояли и смотрели, как в кино. Всем было интересно, чем закончится. Ведь было видно, что конфликт перерастает в агрессивную форму, может произойти драка, причем массовая», — отметил Блинов.

Напомним, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу хабаровчанин Андрей Драчев был убит в ходе драки утром 20 августа в центре города. Конфликт произошел между посетителями кафе «Галерея», в результате чего Драчев получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.

В настоящее время предполагаемого убийцу чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева ищут все силы Хабаровска и сотрудники правоохранительных органов на Дальнем Востоке.