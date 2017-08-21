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Путин назначил посла России в США

Путин сменил посла России в США
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Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы МИД России Анатолия Антонова послом в США.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Указом Президента Анатолий Иванович Антонов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки», — говорится в сообщении.
Антонов также по совместительству назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.
Ранее эту должность занимал Сергей Кисляк.
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МИД
Владимир Путин Анатолий Антонов Сергей Кисляк
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