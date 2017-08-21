Путин назначил посла России в США

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Указом Президента Анатолий Иванович Антонов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки», — говорится в сообщении.

Антонов также по совместительству назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.