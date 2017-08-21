США приостанавливают выдачу виз в России

С 23 августа США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз в российских регионах, сообщило американское посольство.

В посольстве пояснили, что это связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии.

С 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционных виз будут проводиться только в посольстве США в Москве. С 21 августа дипломаты начнут отменять уже назначенные собеседования для получения виз. Заявителям, чьи собеседования отменены, посоветовали переназначить встречи на более позднюю дату. Всем им придется ехать в Москву.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что изменения в численности сотрудников дипмиссии повлияют и на график оформления некоторых иммиграционных виз.

Американское посольство в Москве и три консульства в других городах продолжат предоставлять регулярные и экстренные услуги гражданам США. При этом диппредставительства Штатов в России отменили прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии. Им посоветовали обратиться в посольства в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.

Ранее РФ ввела в отношении американских дипломатов санкции, запрещающие им пользоваться дачей в Серебряном бору и всеми складскими помещениями на Дорожной улице в Москве. Кроме того, Москва потребовала от Вашингтона до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России, на 755 человек. В МИД заявили, что Штаты должны привести число своих дипломатов в РФ «в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США».

Эти меры стали ответом на одобренный властями США законопроект о новых санкциях против России. Этот документ, в частности, вводит ограничения на инвестиции в российские энергетические проекты и запрещает президенту США снимать санкции без разрешения Конгресса. В МИД РФ подчеркнули, что Москва «оставляет за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США».