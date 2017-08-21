Пожар в Ростове-на-Дону охватил новые дома

В Ростове-на-Дону введена чрезвычайная ситуация. Пожар распространился на площади 6 тысяч квадратных метров. Пламенем охвачены 25 домов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника ГУ МЧС по региону Евгения Кондратьева.

«Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек» — заявил Кондратьев.

Пожарным пока не удалось остановить распространение огня. К тушению привлечен вертолет Ми-8. В частном секторе, где бушует пожар, слышны взрывы газовых баллонов. На момент публикации новости о причинах возгорания не сообщалось.