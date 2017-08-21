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В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки

В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
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В понедельник, 21 августа, автомобиль врезался в две автобусные остановки во французском городе Марсель. Об этом сообщает Midi Libre.
В результате случившегося погиб человек, еще один пешеход пострадал. По данным Le Province, жертвой стала 42-летняя женщина.
В полиции заявили о задержании водителя. По словам правоохранителей, он уже попадал в их поле зрения. Автомобиль, на котором он въехал в остановки, скорее всего, ранее был украден.
Полиция призвала граждан избегать района инцидента, в частности, Старого порта.
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