В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки

В понедельник, 21 августа, автомобиль врезался в две автобусные остановки во французском городе Марсель. Об этом сообщает Midi Libre.

В результате случившегося погиб человек, еще один пешеход пострадал. По данным Le Province, жертвой стала 42-летняя женщина.

De gros moyens policiers engagés apparemment sur un véhicule suspect bd Charles Livon Vieux-Port #Marseille pic.twitter.com/Ygqu875l8U— David Coquille (@DavidLaMars) 21 августа 2017 г.

В полиции заявили о задержании водителя. По словам правоохранителей, он уже попадал в их поле зрения. Автомобиль, на котором он въехал в остановки, скорее всего, ранее был украден.

Полиция призвала граждан избегать района инцидента, в частности, Старого порта.