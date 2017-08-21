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СМИ узнали о ссоре Порошенко и Качиньского из-за героизации УПА
Украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил о ссоре между президентом Украины Петром Порошенко и лидером правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским.
По информации издания, конфликт произошел на неофициальной встрече политиков в Варшаве. «Ярослав Качиньский прямым текстом обвинил Украину в хамской неблагодарности. Якобы Леха Качиньского убили именно из-за его активности на Востоке. Из-за поездок в Грузию, из-за проектов с Украиной и дружбу с [Виктором] Ющенко. А Украина на такую жертву отвечает героизацией УПА (Украинской повстанческой армии, запрещена в России как экстремистская, — прим. «Ленты.ру»)», — отмечается в публикации.
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