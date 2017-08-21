Появилось видео поврежденного танкером эсминца США

В интернете появилось видео американского эсминца John S. McCain, который пострадал во время столкновения с танкером Alnic MC. В социальных сетях появились ролики, на которых показан военный корабль США в первые минуты после столкновения.



На кадрах показан корабль с огромной пробоиной на левом борту в районе форпика. Часть поврежденного корпуса находится ниже ватерлинии и туда поступает вода. Тем не менее корабль движется самостоятельно и крен эсминца не заметен.



" Корабль получил значительные повреждения корпуса в результате затопления близлежащих отделений, в том числе кают экипажа, машинного отделения и коммуникационных помещений" , — говорится в официальном сообщении командования 7-го флота США.



Отметим, что во время столкновения танкер, перевозивший 12 тысяч тонн мазута из Тайваня в Сингапур, получил незначительные повреждения.



Во время инцидента десять американских моряков пропали без вести и пятеро получили ранения. Четверо пострадавших были эвакуированы военным вертолетом в Сингапур, а один моряк — остался на борту корабля. В настоящее время поврежденный эсминец своим ходом направляется в военно-морскую базу Чанги. Силами ВМС Сингапура, вертолетами и конвертопланами авиагруппы America ведется поисково-спасательная операция.



Кстати



17 июня у берегов Японии американский эсминец Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнерным судном. Судно получило пробоину ниже ватерлинии. В результате инцидента погибли семь моряков. Три старших офицера американского флота были уволены в связи с утратой доверия и " уверенности в их способности управлять экипажем". Эсминцы Fitzgerald и John S. McCain входят в одну и ту же флотилию ВМС США, базирующуюся в Японии.