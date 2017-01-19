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Рамблер/новости

Главные события четверга

Условие Порошенко ЕС, возвращение России в G7 и другие события дня
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Италия хочет пригласить Путина на G7
Власти Италии «всерьез рассматривают возможность» пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит «большой семерки» (G7), который пройдет 26-27 мая в итальянской Таормине. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Corriere della Sera.
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Безграничное обязательство: Порошенко поставил условие ЕС

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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что решение о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом должно быть принято в очень короткий промежуток времени. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
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Погребенные заживо: В Италии из отеля извлекли первое тело
Спасатели извлекли тело первого погибшего из итальянского отеля, на который вечером 18 января обрушилась лавина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Rai News.
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Песков о "мигалке" на автомобиле Сечина: это не вопрос Кремля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ответить на вопрос по поводу спецсигнала на автомобиле главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
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Савченко предложили вернуть в Россию
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что депутата Надежду Савченко стоит обменять на находящихся в заключении в России Александра Кольченко и Олега Сенцова, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «РБК — Украина».
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Спецслужбы США заинтересовались пенсиями россиян

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Американские спецслужбы считают, что россияне, живущие в США и получающие российские пенсии, могут быть причастны к финансированию кампании избранного президента США Дональда Трампа или хакерских атак, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на McClatchy.
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В Европу пришли аномальные морозы
В некоторых странах юго-восточной Европы на этой неделе произошло резкое похолодание, температура воздуха местами опустилась до 20 градусов мороза. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ОТР.
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России разрешили не платить 1,9 млрд по "делу ЮКОСа"
Конституционный суд (КС) РФ постановил, что Россия не может исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро компенсации. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
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