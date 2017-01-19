Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Главные события четверга
Италия хочет пригласить Путина на G7
Власти Италии «всерьез рассматривают возможность» пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит «большой семерки» (G7), который пройдет 26-27 мая в итальянской Таормине. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Corriere della Sera.
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что решение о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом должно быть принято в очень короткий промежуток времени. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
Погребенные заживо: В Италии из отеля извлекли первое тело
Спасатели извлекли тело первого погибшего из итальянского отеля, на который вечером 18 января обрушилась лавина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Rai News.
Песков о "мигалке" на автомобиле Сечина: это не вопрос Кремля
Фото: Коммерсантъ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ответить на вопрос по поводу спецсигнала на автомобиле главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
Савченко предложили вернуть в Россию
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что депутата Надежду Савченко стоит обменять на находящихся в заключении в России Александра Кольченко и Олега Сенцова, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «РБК — Украина».
Спецслужбы США заинтересовались пенсиями россиян
Фото: РИА Новости
Американские спецслужбы считают, что россияне, живущие в США и получающие российские пенсии, могут быть причастны к финансированию кампании избранного президента США Дональда Трампа или хакерских атак, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на McClatchy.
В Европу пришли аномальные морозы
В некоторых странах юго-восточной Европы на этой неделе произошло резкое похолодание, температура воздуха местами опустилась до 20 градусов мороза. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ОТР.
России разрешили не платить 1,9 млрд по "делу ЮКОСа"
Конституционный суд (КС) РФ постановил, что Россия не может исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро компенсации. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Оставить комментарий