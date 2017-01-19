Главные события четверга

Италия хочет пригласить Путина на G7

Власти Италии «всерьез рассматривают возможность» пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит «большой семерки» (G7), который пройдет 26-27 мая в итальянской Таормине. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Corriere della Sera.

Безграничное обязательство: Порошенко поставил условие ЕС

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что решение о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом должно быть принято в очень короткий промежуток времени. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Погребенные заживо: В Италии из отеля извлекли первое тело

Спасатели извлекли тело первого погибшего из итальянского отеля, на который вечером 18 января обрушилась лавина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Rai News.

Песков о "мигалке" на автомобиле Сечина: это не вопрос Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ответить на вопрос по поводу спецсигнала на автомобиле главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Савченко предложили вернуть в Россию

Спецслужбы США заинтересовались пенсиями россиян

Американские спецслужбы считают, что россияне, живущие в США и получающие российские пенсии, могут быть причастны к финансированию кампании избранного президента США Дональда Трампа или хакерских атак, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на McClatchy.

В Европу пришли аномальные морозы

В некоторых странах юго-восточной Европы на этой неделе произошло резкое похолодание, температура воздуха местами опустилась до 20 градусов мороза. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ОТР.

России разрешили не платить 1,9 млрд по "делу ЮКОСа"