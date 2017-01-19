В Европу пришли аномальные морозы

В некоторых странах юго-восточной Европы на этой неделе произошло резкое похолодание, температура воздуха местами опустилась до 20 градусов мороза. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ОТР

Из-за аномальных морозов и снегопадов некоторые участки реки Дунай в Сербии пришлось закрыть для судов. В районе Белграда лед повредил лодки, пристани и плавучие рестораны, пришвартованные у берега. В итоге Сербия запросила помощь у Венгрии, и два венгерских ледокола начали расчищать речной путь до Белграда.

Кроме того, в Хорватии сильные ветры и метель заблокировали дороги из Загреба. Ветер в горных районах страны дует со скоростью 30 метров в секунду.

В начале января из-за метелей было парализовано движение и отключено электричество в домах сотен тысяч жителей Болгарии и Румынии. Отключение электроэнергии тогда произошло в 770 болгарских городах. Также были закрыты части автомагистрали Тракия в юго-восточной Болгарии, все дороги на северо-востоке и главная трасса А-2, соединяющая столицу Румынии Бухарест и болгарский морской порт.