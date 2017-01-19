Порошенко потребовал от ЕС отменить визы в течение нескольких недель

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что решение о безвизовом режиме между Украиной и Евросоюзом должно быть принято в очень короткий промежуток времени. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс-Украина»

Глава государства напомнил, что отмена виз является прямым обязательством ЕС. Он призвал завершить эту работу в течение нескольких недель.

Порошенко напомнил, что решение о необходимости предоставления Украине безвизового режима было принято в декабре прошлого года, но до сих пор не вступило в силу.

В конце октября Порошенко обещал, что документы о предоставлении украинцам безвизового режима с ЕС будут подписаны и ратифицированы Европарламентом до саммита в Брюсселе, однако ни до саммита, ни на самом мероприятии 24 ноября о таком решении объявлено не было.

Председатель Европарламента Мартин Шульц заявлял, что ЕС до сих пор не предоставил Украине безвизовый режим из-за позиции Франции, Бельгии, Венгрии, Италии и Германии. Это вызвано внутриполитической ситуацией в странах, где вопрос миграции является очень болезненным. Эти государства хотели, чтобы до отказа от виз была разработана схема, позволяющая снова ввести визовый режим.

В итоге члены ЕС 17 ноября предварительно договорились об отмене виз для граждан Украины.