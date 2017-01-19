Савченко предложили вернуть в Россию

Шкиряк считает, что заявления Савченко отвечают "интересам России". "Я бы с удовольствием обменял ее на Кольченко и Сенцова, которые не заполитизированны", - заявил Шкиряк.

Во вторник Савченко заявила, что ситуацию в Донбассе, где украинские власти проводят военную операцию против ополченцев, можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.