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Савченко предложили вернуть в Россию
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что депутата Надежду Савченко стоит обменять на находящихся в заключении в России Александра Кольченко и Олега Сенцова, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "РБК - Украина".
Шкиряк считает, что заявления Савченко отвечают "интересам России". "Я бы с удовольствием обменял ее на Кольченко и Сенцова, которые не заполитизированны", - заявил Шкиряк.
Во вторник Савченко заявила, что ситуацию в Донбассе, где украинские власти проводят военную операцию против ополченцев, можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.
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