Италия хочет пригласить Путина на саммит G7

По данным газеты, идея приглашения Путина обсуждалась 18 января в Берлине на встрече главы итальянского совета министров Паоло Джентиллони и канцлера Германии Ангелы Меркель. При этом Германия выступила против таких планов, отмечает Corriere della Sera. По мнению Меркель, участие Путина в G7 означало бы, что «украинский кризис и санкции больше не имеют смысла».

В итоге Джентиллони и Меркель решили отложить решение по этому вопросу, пока Дональд Трамп «не сделал свои первые шаги в должности президента США».

После присоединения Крыма к России формат «большой восьмерки», в которую входила Россия, был отменен. Первый за 17 лет саммит G7 без участия России прошел в 2014 году в Брюсселе. Он должен был состояться в Сочи, однако после референдума в Крыму лидеры стран «семерки» отказались от участия в мероприятии и решили провести встречу без России. Позже Меркель заявила, что возвращение G8 немыслимо, пока Россия «не разделяет такие ценности, как демократия и верховенство права».

Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.