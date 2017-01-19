Погребенные заживо: В Италии из отеля извлекли первое тело

Спасатели извлекли тело первого погибшего из итальянского отеля, на который вечером 18 января обрушилась лавина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Rai News

По данным телеканала, тело нашли «под снегом и щебнем». Спасатели продолжают поисковую операцию.

Ранее в СМИ появилась информация, что снежная лавина полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, расположенный в городе Фариндола на горе Гран-Сассо. Сообщалось, что в отеле могут находиться до 30 человек, 20 из которых – туристы. Спасатели долго не могли добраться до здания из-за метели. Сначала из-под снега удалось извлечь двух пострадавших, которые до этого связались со спасателями и сообщили о происшествии.