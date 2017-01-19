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Песков о "мигалке" на автомобиле Сечина: это не вопрос Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ответить на вопрос по поводу спецсигнала на автомобиле главы «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
В ходе брифинга журналисты спросили у Пескова, имеет ли Сечин право на «мигалку». «Это не наш вопрос, я не обладаю такой информацией, не знаю», - ответил пресс-секретарь президента.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Сечин ездит на автомобиле со спецсигналом, хотя в списке ведомств, которым положен транспорт с «мигалками», «Роснефти» нет.
По одной из версий, спецсигнал может быть разрешен Сечину из-за того, что он находится под охраной ФСО после дела ЮКОСа: охрану и сопровождение ему могли предоставить, чтобы обезопасить от мести бывших акционеров компании. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в комментарии «Русской службе Би-би-си» заявил, что Сечин имеет право на мигалки и спецавтомобиль, поскольку является «государственным чиновником определенного уровня» - ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК.
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