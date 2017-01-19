Песков о «мигалке» на автомобиле Сечина: это не вопрос Кремля

В ходе брифинга журналисты спросили у Пескова, имеет ли Сечин право на «мигалку». «Это не наш вопрос, я не обладаю такой информацией, не знаю», - ответил пресс-секретарь президента.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Сечин ездит на автомобиле со спецсигналом, хотя в списке ведомств, которым положен транспорт с «мигалками», «Роснефти» нет.