России разрешили не платить 1,9 млрд по "делу ЮКОСа"

КС признал, что решение ЕСПЧ не соответствует нормам российской Конституции. Глава суда Валерий Зорькин напомнил, что Россия вправе отступить от наложенных на нее обязательств, если это единственный способ не нарушить Конституцию.

«Выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от нее огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости», - пояснил Зорькин.

Он отметил, что ЕСПЧ должен уважать суверенитет российского закона, но признал европейскую систему защиты прав человека фундаментальной и в связи с этим призвал найти компромисс.

В мае 2014 года бывшие акционеры нефтяной компании ЮКОС обратились в суды США, Франции и Великобритании для взыскания с России компенсации в размере 50 миллиардов долларов. В июле того же года Гаагский суд иск удовлетворил. Речь шла о компенсациях 39,9 миллиарда и 1,85 миллиарда долларов «дочкам» ЮКОСа Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited, владевшим 51 процентом акций компании. Кроме того, суд обязал Россию выплатить еще 8,2 миллиарда пенсионному фонду ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. Первоначально экс-акционеры требовали взыскать с России около 100 миллиардов долларов.

Позже в 2014 году ЕСПЧ признал нарушенными права акционеров ЮКОСа и потребовал выплатить им почти 1,9 миллиарда евро. Суд счел, что с нефтяной компании были незаконно взысканы налоговые штрафы за период с 2000 по 2011 годы.

В июне 2015 года европейские страны начали арестовывать имущество России, которая отказалась выплачивать компенсации. СМИ писали, что власти Германии могут арестовать российскую недвижимость и доходы российских энергетических компаний от сделок с немецкой стороной. После этого власти РФ задумались о том, как можно защитить российское имущество от неправомерного ареста за рубежом, и в декабре 2015 года КС получил право объявлять неконституционными решения международных инстанций.