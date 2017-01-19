Спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам

Американские спецслужбы считают, что россияне, живущие в США и получающие российские пенсии, могут быть причастны к финансированию кампании избранного президента США Дональда Трампа или хакерских атак, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на McClatchy

6 января ЦРУ, ФБР и АНБ распространили доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки.