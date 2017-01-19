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Спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
Американские спецслужбы считают, что россияне, живущие в США и получающие российские пенсии, могут быть причастны к финансированию кампании избранного президента США Дональда Трампа или хакерских атак, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на McClatchy.
Расследование проводят ФБР, ЦРУ, Агентство национальной безопасности (АНБ), министерства юстиции, финансов и аппарат директора национальной разведки США Джеймса Клэппера. Спецслужбы считают, что деньги пенсионеров могли пойти на оплату услуг хакеров или быть переданы посредникам для последующего перевода на баланс штаба республиканца.
6 января ЦРУ, ФБР и АНБ распространили доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки.
Администрация президента США Барака Обамы 30 декабря ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.
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