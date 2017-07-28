Главные события пятницы

Опубликовано компрометирующее фото "золотой" судьи Хахалевой

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В закрытых Telegram-каналах появились фото краснодарской судьи Елены Хахалевой с Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо. Об этом пишут «Известия»

Греческий футболист справил нужду во время матча в Киеве

Sergey Yaroshevskiy/ Facebook

Футболист греческого ПАОКа Димитрис Пелкас во время игры помочился прямо за воротами. Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Илья Губань.

Трусы Медведева стали хитом интернета

Телеканал «Кубань 24» опубликовал фотографии, сделанные во время визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Краснодар. Один из снимков вызвал особенный резонанс среди интернет-пользователей.

Пугачева на свадьбе внука затмила невесту

Алла Пугачёва пришла на свадьбу к своему внуку Никите Преснякову в белом платье. Снимок с церемонии опубликован в аккаунте поклонников певицы в Instagram.

Юнкер перепутал Меркель с женой

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер из-за неожиданного звонка прервал пресс-конференцию с премьером Словакии Робертом Фицо и вице-президентом ЕК Марошем Шевковичем. Видеозапись инцидента опубликовал пользователь YouTube Archie Goodwin.

Арестована дочь Каримова

Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару арестовали на родине. Об этом сообщается на сайте прокуратуры страны.

Трагедия в медовый месяц: подробности авиакатастрофы в Абхазии

Россиянин Андрей Уколов, ставший жертвой крушения самолета в Абхазии, собирался провести в Пицунде медовый месяц. Об этом пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на «близкого товарища» погибшего.

ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра"

РИА Новости

Банк "Югра" лишился лицензии на осуществление банковских операций, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Платежи за коммуналку будут начислять по-новому