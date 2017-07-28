Главные события пятницы

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Опубликовано компрометирующее фото "золотой" судьи Хахалевой
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В закрытых Telegram-каналах появились фото краснодарской судьи Елены Хахалевой с Ревазом Бухникашвили по прозвищу Пецо. Об этом пишут «Известия».
Греческий футболист справил нужду во время матча в Киеве
Sergey Yaroshevskiy/ Facebook
Футболист греческого ПАОКа Димитрис Пелкас во время игры помочился прямо за воротами. Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Илья Губань.
Трусы Медведева стали хитом интернета
Телеканал «Кубань 24» опубликовал фотографии, сделанные во время визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Краснодар. Один из снимков вызвал особенный резонанс среди интернет-пользователей.
Пугачева на свадьбе внука затмила невесту
Алла Пугачёва пришла на свадьбу к своему внуку Никите Преснякову в белом платье. Снимок с церемонии опубликован в аккаунте поклонников певицы в Instagram.
Юнкер перепутал Меркель с женой
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер из-за неожиданного звонка прервал пресс-конференцию с премьером Словакии Робертом Фицо и вице-президентом ЕК Марошем Шевковичем. Видеозапись инцидента опубликовал пользователь YouTube Archie Goodwin.
Арестована дочь Каримова
Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару арестовали на родине. Об этом сообщается на сайте прокуратуры страны.
Трагедия в медовый месяц: подробности авиакатастрофы в Абхазии
Россиянин Андрей Уколов, ставший жертвой крушения самолета в Абхазии, собирался провести в Пицунде медовый месяц. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на «близкого товарища» погибшего.
ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра"
РИА Новости
Банк "Югра" лишился лицензии на осуществление банковских операций, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Платежи за коммуналку будут начислять по-новому
Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий жильцам выбрать удобный способ начисления общедомовых платежей за коммунальные услуги, пишет РБК. Согласно новому законопроекту, у жильцов будет несколько вариантов высчитывать стоимость ЖКУ: по счетчикам, нормативам или среднемесячному показателю за прошлый год.
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