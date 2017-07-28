Жильцам разрешат выбирать способ начисления платежей за коммуналку

Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий жильцам выбрать удобный способ начисления общедомовых платежей за коммунальные услуги, пишет РБК. Согласно новому законопроекту, у жильцов будет несколько вариантов высчитывать стоимость ЖКУ: по счетчикам, нормативам или среднемесячному показателю за прошлый год.

Напомним, что с начала года законодательство, регулирующее начисление стоимости ЖКУ, менялось несколько раз. С 1 января власти заставили управляющие компании высчитывать платежи по нормативам без привязки к счетчикам. Это привело к тому, что стоимость ЖКУ выросла в четыре-пять раз, так как нормативы оказались завышенными.