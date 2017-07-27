Пугачева на свадьбе внука затмила невесту



Алла Пугачёва пришла на свадьбу к своему внуку Никите Преснякову в белом платье. Снимок с церемонии опубликован в аккаунте поклонников певицы в Instagram.

«Самой ожидаемой гостьей на свадьбе, разумеется, стала Алла Пугачева. Выбранный наряд Примадонны отличался простотой, элегантностью и неотразимостью: она надела белое кружевное платье, слегка оголив плечи», - говорится в публикации под фото.





Пугачёву на свадьбе сопровождал её супруг Максим Галкин . Телеведущий был в белом пиджаке и чёрных брюках. Активное участие в подготовке свадьбы приняла мама жениха Кристина Орбакайте