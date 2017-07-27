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Пугачева на свадьбе внука затмила невесту
Фото:
Алла Пугачёва пришла на свадьбу к своему внуку Никите Преснякову в белом платье. Снимок с церемонии опубликован в аккаунте поклонников певицы в Instagram.
Самой ожидаемой гостьей на свадьбе, разумеется, стала Алла Пугачева. Выбранный наряд Примадонны отличался простотой, элегантностью и неотразимостью: она надела белое кружевное платье, слега оголив плечи. P.s Алла Борисовна достойна всех восхищений, не правда? специальный коллаж, чтобы можно было разглядеть образ со всех сторон. #женщинакотораяпоет #алла #пугачева #примадонна #аллапугачева #аллапугачёва #allapugacheva #alla #pugacheva #primadonna
Публикация от Фан-аккаунт Аллы Пугачевой ❤ (@prima_alla_pugacheva_)
«Самой ожидаемой гостьей на свадьбе, разумеется, стала Алла Пугачева. Выбранный наряд Примадонны отличался простотой, элегантностью и неотразимостью: она надела белое кружевное платье, слегка оголив плечи», - говорится в публикации под фото.
Пугачёву на свадьбе сопровождал её супруг Максим Галкин. Телеведущий был в белом пиджаке и чёрных брюках. Активное участие в подготовке свадьбы приняла мама жениха Кристина Орбакайте.
27 июля сын Кристины Обракайте и Владимира Преснякова-младшего Никита Пресняков женился на 20-летней студентки РАНХиГС Алёне Красновой. Церемония бракосочетания прошла в Барвихе. 26-летний Пресняков был одет в строгий костюм, который подобрал для него дизайнер Джемал Махмудов. Невеста во время церемонии была в белом пышном платье. С Алёной Красновой Пресняков познакомился на даче. Никита Пресняков – российский музыкант, певец, актёр, основатель группы MULTIVERSE.
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