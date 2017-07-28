Погибший в Абхазии россиянин прилетел в Пицунду на медовый месяц

Россиянин Андрей Уколов, ставший жертвой крушения самолета в Абхазии, собирался провести в Пицунде медовый месяц. Об этом пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на «близкого товарища» погибшего.

По словам собеседника газеты, 15 июля Уколов женился. «В Пицунду они [с женой] приехали в свадебное путешествие. С собой они взяли 6-летнюю дочь Лены от первого брака, которую Андрей удочерил. Они решили приобрести обзорную экскурсию на самолете, чтобы полюбоваться красотами Абхазии сверху», - пояснил он.

Друг погибшего отметил, что жена Уколова отказалась от поездки из-за беременности, а ее дочь полетела вместе с ним.