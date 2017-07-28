Трусы Медведева стали хитом интернета

Телеканал «Кубань 24» опубликовал фотографии, сделанные во время визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Краснодар. Один из снимков вызвал особенный резонанс среди интернет-пользователей.

Дело в том, что на этой фотографии из-под рубашки главы правительства просвечивает его нижнее белье с надписью Calvin Klein.

Нам море по колено, критика побоку, а трусы по грудь pic.twitter.com/IVbQVXuwh0— Экономика РФ (@PutinsEconomy) 27 июля 2017 г.

Некоторых пользователей возмутило, что премьер, по их мнению, слишком высоко натянул трусы. Другие комментаторы остались недовольны критикой в адрес Медведева. «Вы еще поучите Медведева трусы носить!» - отметил @slowmoishe.

Вы еще поучите Медведева трусы носить!— Миша (@slowmoishe) 27 июля 2017 г.

Другие выразили недоумение, почему «всю мировую общественность» интересуют трусы политика.

Всю мировую общественность интересует главный вопрос бытия: Зачем Медведев натягивает трусы до груди?— деревня Дураково (@willi_rusland) 28 июля 2017 г.

Также пользователи задались вопросом, обратит ли внимание на эту фотографию оппозиционер Алексей Навальный

Кроме того, многих пользователей расстроило, что российский премьер носит нижнее белье иностранного, а не отечественного производства.