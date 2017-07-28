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Трусы Медведева стали хитом интернета

Трусы Медведева стали хитом интернета
Фото:
Телеканал «Кубань 24» опубликовал фотографии, сделанные во время визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Краснодар. Один из снимков вызвал особенный резонанс среди интернет-пользователей.
Дело в том, что на этой фотографии из-под рубашки главы правительства просвечивает его нижнее белье с надписью Calvin Klein.
Некоторых пользователей возмутило, что премьер, по их мнению, слишком высоко натянул трусы. Другие комментаторы остались недовольны критикой в адрес Медведева. «Вы еще поучите Медведева трусы носить!» - отметил @slowmoishe.
Другие выразили недоумение, почему «всю мировую общественность» интересуют трусы политика.
Также пользователи задались вопросом, обратит ли внимание на эту фотографию оппозиционер Алексей Навальный.
Кроме того, многих пользователей расстроило, что российский премьер носит нижнее белье иностранного, а не отечественного производства.
Медведев приехал в Краснодар 24 июля, чтобы провести пленарное заседание на форуме «Городская среда». Во время визита глава правительства вместе с губернатором региона Вениамином Кондратьевым и мэром города Евгением Первышовым прогулялся по улицам Краснодара.
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Вениамин Кондратьев Дмитрий Медведев Константин Петров Алексей Навальный
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