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Трусы Медведева стали хитом интернета
Телеканал «Кубань 24» опубликовал фотографии, сделанные во время визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Краснодар. Один из снимков вызвал особенный резонанс среди интернет-пользователей.
Дело в том, что на этой фотографии из-под рубашки главы правительства просвечивает его нижнее белье с надписью Calvin Klein.
Нам море по колено, критика побоку, а трусы по грудь pic.twitter.com/IVbQVXuwh0— Экономика РФ (@PutinsEconomy) 27 июля 2017 г.
Некоторых пользователей возмутило, что премьер, по их мнению, слишком высоко натянул трусы. Другие комментаторы остались недовольны критикой в адрес Медведева. «Вы еще поучите Медведева трусы носить!» - отметил @slowmoishe.
Вы еще поучите Медведева трусы носить!— Миша (@slowmoishe) 27 июля 2017 г.
Другие выразили недоумение, почему «всю мировую общественность» интересуют трусы политика.
Всю мировую общественность интересует главный вопрос бытия: Зачем Медведев натягивает трусы до груди?— деревня Дураково (@willi_rusland) 28 июля 2017 г.
Также пользователи задались вопросом, обратит ли внимание на эту фотографию оппозиционер Алексей Навальный.
А Навальный уже трусы Медведева расследовал?— Константин Петров (@Kostya3107) 28 июля 2017 г.
Кроме того, многих пользователей расстроило, что российский премьер носит нижнее белье иностранного, а не отечественного производства.
Медведев приехал в Краснодар 24 июля, чтобы провести пленарное заседание на форуме «Городская среда». Во время визита глава правительства вместе с губернатором региона Вениамином Кондратьевым и мэром города Евгением Первышовым прогулялся по улицам Краснодара.
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