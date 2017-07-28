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ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра"
Банк "Югра" лишился лицензии на осуществление банковских операций, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на полгода.
Вклады в "Югре" на 1 июня оценивались в 180 млрд руб., из них почти 170 млрд руб. застрахованы в АСВ. Однако 19 июля - накануне начала выплат компенсаций вкладчикам банка "Югра" - Генпрокуратура оспорилаправомерность действий регулятора и потребовала отменить приказы ЦБ относительно деятельности банка "Югра".
24 июля банк "Югра" направил в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ.
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