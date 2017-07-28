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Юнкер перепутал Меркель с женой
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер из-за неожиданного звонка прервал пресс-конференцию с премьером Словакии Робертом Фицо и вице-президентом ЕК Марошем Шевковичем. Видеозапись инцидента опубликовал пользователь YouTube Archie Goodwin.
Когда у политика зазвонил телефон, он ненадолго прервался, извинился перед журналистами и сбросил вызов, сказав, что это его жена. Потом он посмотрел на экран телефона и сообщил, что «это была госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель». После этого Юнкер и представители прессы начали смеяться.
В мае в СМИ появилась информация, что Юнкер посетил одно из мероприятий саммита в Женеве в нетрезвом состоянии. Таблоиды писали, что глава ЕК «был очень заметно пьян», «постоянно натыкался на людей и мебель» и «приставал к младшим сотрудникам с беседами».
В мае 2015 года на саммите «Восточное партнерство», проходившем в Риге, Юнкер дал пощечину венгерскому премьеру Виктору Орбану и назвал его диктатором. При этом политик улыбался, поэтому СМИ сочли случившееся шуткой и предположили, что Юнкер был пьян. В июле прошлого года пресса писала, что у чиновника есть проблемы с алкоголем, он «заядлый курильщик и никогда не скупится на вино или джин-тоник».
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