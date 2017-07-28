Юнкер перепутал Меркель с женой

Когда у политика зазвонил телефон, он ненадолго прервался, извинился перед журналистами и сбросил вызов, сказав, что это его жена. Потом он посмотрел на экран телефона и сообщил, что «это была госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель». После этого Юнкер и представители прессы начали смеяться.

В мае в СМИ появилась информация, что Юнкер посетил одно из мероприятий саммита в Женеве в нетрезвом состоянии. Таблоиды писали, что глава ЕК «был очень заметно пьян», «постоянно натыкался на людей и мебель» и «приставал к младшим сотрудникам с беседами».