Арестована дочь Каримова

Дочь экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару арестовали на родине. Об этом сообщается на сайте прокуратуры страны.

Женщине предъявили обвинение по шести уголовным статьям: о мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли, о подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По версии следствия, Каримова «непосредственно содействовала преступной деятельности организованной группы», которая занималась вымогательством, хищениями, растратой и уклонением от уплаты налогов.

Власти страны обратились к ряду государств, в том числе и России, с просьбой арестовать активы преступной группы, с которой якобы была связана Каримова. Речь идет о суммах в 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков. Преступникам, о которых рассказали в прокуратуре , якобы принадлежали деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Швеции, Швейцарии, России, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили со ссылкой на анонимного сотрудника Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, что Гульнара Каримова была отравлена 5 ноября, похоронена в ту же ночь, а ее могилу якобы сравняли с землей. Власти страны официально не комментировали это сообщение, а в прессе быстро появились опровержения.

Гульнара Каримова родилась в 1972 году. Занимала государственные посты в Узбекистане. После крупного коррупционного скандала, в который женщина была замешана, ее поместили под домашний арест. В 2015 году Ташкентский суд назначил ей наказание в виде пяти лет ограничения свободы.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года. Слухи о смерти его дочери объяснялись тем, что она не появилась на похоронах отца.