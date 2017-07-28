Греческий футболист справил нужду во время матча в Киеве

Футболист греческого ПАОКа Димитрис Пелкас во время игры помочился прямо за воротами. Об этом на своей странице в Facebook рассказал украинский журналист Илья Губань.

По его словам, инцидент произошел во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против донецкого «Олимпика». В качестве туалета Пелкас выбрал место за рекламными щитами.

«Я не раз видел подобное в интернете и даже в исполнение именитых футболистов, но живьем никогда. С фразой «Sorry, I wanna pi pi» мне довелось увидеть это, а потом еще и вдыхать благовония made in Greece», - заявил Губань. Журналист также опубликовал фотографию справляющего нужду футболиста.

Димитрису Пелкасу 23 года. Он выступает в амплуа атакующего полузащитника. Матч между ПАОКом и «Олимпиком» завершился со счетом 1:1.