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Главные события вторника
Сбербанк сумел уйти с Украины
Украинскую «дочку» Сбербанка покупает Саид Гуцериев, сын бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщается на сайте латвийского Norvik Banka.
Россияне получат дополнительный отпуск
Фото: ТАСС
За ненормированный рабочий день предлагается добавить к отпуску сотрудников до 15 дней. Соответствующий законопроект подготовили члены фракции ЛДПР. Во вторник, 28 марта, они внесут его на рассмотрение в Госдуму, сообщает РИА Новости.
В Генштабе ВС РФ рассказали о количестве ракет ПРО США
В Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что к 2020 году огневые средства противоракетной обороны (ПРО) США превысят тысячу блоков. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Альфа-банк со скандалом покинул Ассоциацию российских банков
Входящий в топ-10 крупнейших кредитных учреждений России Альфа-банк прервал свое членство в Ассоциации российских банков (АРБ) из-за «существенного расхождения позиций». Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Более 317 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики подписали обращение к президенту России Владимиру Путину, главе США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на руководство Украины. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Чейни заявил об "акте войны" со стороны России
Бывший вице-президент США Ричард Чейни заявил, что «российское вмешательство» в американские выборы «может рассматриваться как акт войны». Об этом пишет Politico.
В пресс-службе объяснили отсутствие Медведева на концерте Росгвардии
В пресс-службе правительства рассказали, почему премьер Дмитрий Медведев отсутствовал на концерте Росгвардии, который состоялся 27 марта, передает ТАСС.
В Москве убит главный строитель МВД
Убийцы начальника ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Николая Волкова забрали с собой его портфель. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
Россия направила ноту Латвии
Посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту из-за осквернения мемориала жертв нацизма в Риге, сообщает ТАСС.
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