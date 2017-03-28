Главные события вторника

Сбербанк сумел уйти с Украины

Россияне получат дополнительный отпуск

За ненормированный рабочий день предлагается добавить к отпуску сотрудников до 15 дней. Соответствующий законопроект подготовили члены фракции ЛДПР . Во вторник, 28 марта, они внесут его на рассмотрение в Госдуму , сообщает РИА Новости.

В Генштабе ВС РФ рассказали о количестве ракет ПРО США

В Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что к 2020 году огневые средства противоракетной обороны (ПРО) США превысят тысячу блоков. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Альфа-банк со скандалом покинул Ассоциацию российских банков

Входящий в топ-10 крупнейших кредитных учреждений России Альфа-банк прервал свое членство в Ассоциации российских банков (АРБ) из-за «существенного расхождения позиций». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Жители Донбасса подписали обращение к Путину, Трампу и Меркель

Более 317 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики подписали обращение к президенту России Владимиру Путину, главе США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой повлиять на руководство Украины. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Чейни заявил об "акте войны" со стороны России

Бывший вице-президент США Ричард Чейни заявил, что «российское вмешательство» в американские выборы «может рассматриваться как акт войны». Об этом пишет Politico.

В пресс-службе объяснили отсутствие Медведева на концерте Росгвардии

В пресс-службе правительства рассказали, почему премьер Дмитрий Медведев отсутствовал на концерте Росгвардии, который состоялся 27 марта, передает ТАСС.

В Москве убит главный строитель МВД

Убийцы начальника ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Николая Волкова забрали с собой его портфель. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Россия направила ноту Латвии