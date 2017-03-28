В пресс-службе правительства объяснили отсутствие Медведева на концерте Росгвардии

В пресс-службе правительства в ответ на запрос журналистов заявили, что премьер-министр России Дмитрий Медведев не смог присутствовать на концерте, посвящённом годовщине создания Росгвардии, так как у него проходила встреча с президентом Ирана Хасаном Роухани

«Вчера вечером Дмитрий Медведев проводил встречу с президентом Ирана, который находится в России с визитом», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовывал вопрос о самочувствии Медведева в правительство.

«Это вам нужно задавать, наверное, в правительство вопрос», — сказал он журналистам, комментируя вопрос о здоровье Медведева, который в понедельник, 27 марта, не присутствовал на концерте в Кремле по случаю годовщины создания Росгвардии.