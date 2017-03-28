Альфа-банк со скандалом покинул Ассоциацию российских банков

Входящий в топ-10 крупнейших кредитных учреждений России Альфа-банк прервал свое членство в Ассоциации российских банков (АРБ) из-за «существенного расхождения позиций». Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Поводом для конфликта АРБ и Альфа-банка стал годовой доклад, в котором руководители ассоциации подвергли жесткой критике действия Центробанка по «расчистке» банковского сектора. В документе говорилось, что деятельность ЦБ по «отсечению» отдельных банков от госсредств «приобретает весьма странные (если не сказать, циничные) формы и утрачивает всякую логику». В документе отмечалось, что в России ущемляется конкуренция, особенно в банковской сфере, а доступность банковских услуг снижается настолько сильно, что не идет в сравнение с другими странами.

В заявлении Альфа-банка говорится о несогласии с некоторыми выводами и оценками из доклада АРБ. «Стилистика доклада, содержащая обвинения Центрального банка РФ в цинизме, фаворитизме, работе в режиме «военных операций», умышленном сокращении числа банков <…> противоречит духу конструктивного взаимодействия и сотрудничества, который сложился между органом регулирования в лице Банка России и здоровой частью национальной банковской системы», - пояснили в кредитной организации.