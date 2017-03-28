В Госдуме предложили давать отпуск за переработку

За ненормированный рабочий день предлагается добавить к отпуску сотрудников до 15 дней. Соответствующий законопроект подготовили члены фракции ЛДПР . Во вторник, 28 марта, они внесут его на рассмотрение в Госдуму , сообщает РИА Новости.

«Принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, ограничив права работодателя на применение режима ненормированного рабочего дня и установив адекватную компенсацию работникам за переработки», - отмечают авторы законопроекта.

Законопроект регулирует правила применения ненормированного графика. Например, он предусматривается запрет устанавливать ненормированный рабочий день беременным, несовершеннолетним и работникам, у которых есть проблемы со здоровьем.

Кроме того, указано, что сотрудник не должен работать более 120 часов сверх нормы. Если же количество часов превышается, то работа должна оплачиваться.

По словам авторов законопроекта, ненормированным рабочим днём считается рабочее время за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Однако данная переработка не считается сверхурочной работой, поэтому не оплачивается в повышенном размере.