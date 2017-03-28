Сбербанк сумел уйти с Украины

Владельцем 100% акций украинской дочки Сбербанка станет консорциум инвесторов - латвийский Норвик банк и белорусская частная компания. Саид Гуцериев является мажоритарным акционером этого консорциума.

«Эта сделка позволит предложить украинским клиентам обслуживание, построенное на европейских принципах качества, прозрачности и доступности, сохранив технологический уровень банка, созданный Сбербанком России», - указано в сообщении.

Соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка латвийский AS Norvik Banka и его основной акционер Григорий Гусельников подписали в понедельник, 27 марта.

«Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем содействовать будущему экономическому росту страны. Развитая сеть отделений приобретаемого банка и профессионализм команды станут надежным фундаментом для долгосрочных инициатив развития. Украинская экономика прошла низшую точку кризиса и мы верим в будущий экономический рост и потенциал этой страны», - рассказал председатель правления банка Оливер Брамуэлл.

Закрытие сделки Сбербанк ожидает в первом полугодии 2017 года после получения соответствующего согласия регуляторов Украины и Латвии.