Жители Донбасса подписали обращение к Путину, Трампу и Меркель

«По состоянию на утро 28 марта совместное обращение председателей Народных Советов ДНР и ЛНР к мировым лидерам подписали 317 019 жителей Донецкой Народной Республики», — сообщили в пресс-служба Народного совета ДНР.

31 января 2017 года к лидерам России, США и ФРГ обратились председатели Народных советов провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Они просили повлиять на президента Украины Петра Порошенко , чтобы прекратить стрельбу по мирным жителям и снять блокаду.

«Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду. Это нужно сделать пока не поздно! Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду», - указано в обращении к лидерам государств.

Также председатели Народных советов ДНР и ЛНР сообщили, что начинают сбор подписей жителей республик под их совместным обращением к мировым лидерам.