Россия направила ноту Латвии

Посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту из-за осквернения мемориала жертв нацизма в Риге, сообщает ТАСС

Мемориал установлен на месте массового захоронения более 13 тысяч жертв нацизма в рижском лесу Дрейлини.

Дипломаты заявили, что решительно осуждают этот «вопиющий акт вандализма» и просят восстановить обелиск.

«Такие действия - не что иное, как откровенное надругательство над памятью о павших от "коричневой чумы", они бросают вызов общечеловеческим ценностям. В этой связи посольство России направило соответствующую ноту в МИД Латвии. Рассчитываем на скорейшее наказание виновных и восстановление мемориала в первозданном виде», - отметили в посольстве РФ.

На прошлой неделе сообщалось, что неизвестные облили белой краской обелиск в память о жертвах нацизма в Риге, который установлен на месте, где во времена Великой Отечественной войны нацисты убили более 13 тысяч мирных граждан и военнопленных, узников Саласпилсского концлагеря.