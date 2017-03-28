Главный строитель МВД убит из-за портфеля

Начальник ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Николай Волков убит на западе Москвы. Об этом сообщило во вторник, 28 марта, агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Сведения о гибели мужчины на Осенней улице сперва появились в группе социальной сети «ВКонтакте», посвященной району Крылатское. «Кто знает, что случилось у Осенней, 18? Куча машин с аварийкой, полиция, скорая, все бегают вокруг какой-то машины и снимают на камеры», — говорится в одном из постов этого сообщества. В комментариях указывают, что мужчину застрелили рядом с внедорожником.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила «Газете.Ru», что в ночь на вторник на Осенней улице в Москве был застрелен высокопоставленный работник ведомства. «Полицейские разыскивают злоумышленников, застреливших сотрудника МВД России на Осенней улице. В настоящее время для установления и задержания подозреваемых принимаются все необходимые меры, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Информацию, способствующую их задержанию, можно сообщить по телефону 02, с мобильных устройств --102», — сообщила Волк. Мотивы совершенного преступления устанавливаются.

«Злоумышленники забрали портфель сотрудника МВД и выстрелили в мужчину из неустановленного огнестрельного оружия в область грудной клетки. От полученных ранений он скончался.

После этого нападавшие скрылись», — отметила официальный представитель МВД.

Пресс-служба Следственного Комитета РФ по Москве, в свою очередь, сообщила журналистам, что по факту убийства мужчины в Крылатском возбуждено три уголовных дела: по статьям «убийство», «разбойное нападение» и «незаконный оборот оружия». «По версии следствия, примерно в 22 часа 30 минут 27 марта 2017 года вблизи жилого дома по улице Осенняя в городе Москве неустановленные лица совершили разбойное нападение на мужчину 1975 года рождения и похитили сумку последнего. После чего произвели выстрелы, от которых он скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что следствием отрабатываются различные версии совершения преступления, а в настоящий момент следователи допрашивают возможных очевидцев преступления.

По данным базы «Контур.Фокус», ФГУП РСУ МВД России было учреждено в 2006 году. Предприятие занималось строительством и ремонтом зданий, находящихся на балансе МВД. За последние 12 месяцев РСУ заключило 265 контрактов на 4,1 млрд руб. В настоящий момент оно участвует в ряде тендеров на выполнение заказов МВД РФ, в частности — в конкурсе на проведение проектно-изыскательских работ по строительству изолятора временного содержания УМВД России по городскому округу Химки Московской области.

При этом предприятие, согласно финансовым отчетам, было убыточным. В 2015 году при выручке 1,8 млрд руб. чистый убыток РСУ составлял 1,5 млрд руб. Кроме того, в арбитражных судах рассматривалось 67 исковых заявлений к РСУ на сумму 274 млн руб. Впрочем, надо отметить, что Николай Волков возглавил это предприятие только в 2016 году. При этом, как выяснила «Газета.Ru», бизнес-интересы Николая Волкова не ограничивалась строительством.

По данным базы «Контур.Фокус», полный тезка погибшего с точно таким же ИНН в 2004 году руководил ООО «Бонус», которое, согласно уставным документам, занимается организацией и проведением азартных игр и заключением пари.

При этом даже после назначения директором во ФГУП подведомственный МВД Волков продолжал руководить букмекерской фирмой. Сейчас следователи выясняют, могло ли быть связано нападение на Волкова с игорным бизнесом.

Волков стал вторым высокопоставленным силовиком, который был связан со строительством и убит весной этого года. В начале марта неподалеку от Санкт-Петербурга произошло покушение на сотрудника УФСИН по Петербургу и Ленинградской области подполковника Николая Чернова . Вечером на восьмом километре Колтушского шоссе, в районе поворота на деревню Старая во Всеволожском районе неизвестные расстреляли его машину Nissan X-Trail из пистолета Макарова. В офицера было выпущено восемь пуль, попавших в шею, плечо, грудь, руку и живот. По данным 47news, он был доставлен во Всеволожскую районную больницу в тяжелом состоянии, где из него извлекли пули, однако вскоре скончался.