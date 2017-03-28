Чейни заявил об «акте войны» со стороны России

"Вмешательство" России в выборы в США можно рассматривать как "акт войны", приводит слова бывшего вице-президента США Дика Чейни Politico.

"На данной стадии нет никаких доводов в пользу того, что избрание президента Трампа было нелегитимным, однако нет никаких сомнений в том, что мистер Путин и его правительство, его организация, предприняли серьезные усилия для того, чтобы вмешаться в наш фундаментальный демократический процесс, — заявил отставной политик-республиканец на бизнес-саммите в понедельник. — В некоторых кругах это может быть расценено как акт войны".

Чейни добавил, что российский президент ведет себя так, как не вел себя ни один из его предшественников за сорок лет.

Никаких доказательств "серьезных усилий" России вмешаться в избирательный процесс в США он не предоставил.

Чейни, как и многие другие американские чиновники и конгрессмены, говорит о влиянии России на выборы в США как о чем-то само собой разумеющемся. При этом бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер в интервью Meet the Press в начале марта заявил, что на момент сложения им полномочий, то есть 20 января 2017 года, никаких доказательств связей предвыборного штаба Трампа с Москвой обнаружить не удалось.

Сам Трамп не раз отмечал, что истории о связях его администрации с Россией — вымысел.