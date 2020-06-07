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Пока вы дома: Мясников перечислил 14 «сюрпризов» коронавируса 

Дарья Зарецкая 47 минут назад

Мясников насчитал 14 "сюрпризов" коронавируса

Российский врач-популяризатор Александр Мясников опубликовал список особенностей коронавируса, которые удивили учёных. В рейтинг вошли 14 «сюрпризов».

В Москве задумались об отмене цифровых пропусков

В понедельник в Москве объявят об отмене цифровых пропусков. Они перестанут действовать с середины июня. Об этом сообщает РБК Григория Березкина со ссылкой на источники, близкие к мэрии.

Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19

twitter.com/XHNews
В начале эпидемии коронавируса Китай умышленно скрывал ряд фактов о нем. Об этом говорится в результатах расследования независимой медиагруппы Caixin.

Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 400 тысячам

Софья Сандурская / АГН «Москва»
Число пациентов с коронавирусом в мире достигло 6,89 миллиона человек, скончалось 399 179 пациентов. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил американский университет Джона Хопкинса.

«Мало купить»: Онищенко предостерег россиян

Антисептики для рук убивают не только бактерии и вирусы, но и микрофлору. Также из-за длительного использования дезинфектантов может появиться аллергия, рассказал в разговоре с URA.RU эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Китай дал обещание по вакцине от COVID-19

Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования, заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран

Самая безопасная страна в смысле защиты от пандемии — это Швейцария, а самая опасная — Южный Судан, пишет Forbes со ссылкой на данные нового доклада Deep Knowledge Group.

Малышева рассказала о «тайных» носителях коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что как минимум половина носителей коронавируса не замечают никаких симптомов болезни. По её словам, такие тайные носители инфекции есть по всему миру.

В России выявлено 8 984 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 8984 новых случаев коронавируса. Суточный рост составил 2%, как и днем ранее. Статистику на 7 июня приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Названы регионы РФ с наибольшим числом новых случаев COVID–19

За последние сутки наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве (1956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317), Свердловской области (240) и Ростовской области (210). Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Видео дня. В Челябинске началась подготовка воздушной части парада Победы
Комментарии 1
Общество , Видео , Елена Малышева , Геннадий Онищенко , Джон Хопкинс , Александр Мясников , РИА Новости , АГН "Москва" , Forbes , ИТАР-ТАСС , Reuters , Москва
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