Пока вы дома: Мясников перечислил 14 «сюрпризов» коронавируса 

Мясников насчитал 14 "сюрпризов" коронавируса
Российский врач-популяризатор Александр Мясников опубликовал список особенностей коронавируса, которые удивили учёных. В рейтинг вошли 14 «сюрпризов».
В Москве задумались об отмене цифровых пропусков
В понедельник в Москве объявят об отмене цифровых пропусков. Они перестанут действовать с середины июня. Об этом сообщает РБК Григория Березкина со ссылкой на источники, близкие к мэрии.
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19
twitter.com/XHNews
В начале эпидемии коронавируса Китай умышленно скрывал ряд фактов о нем. Об этом говорится в результатах расследования независимой медиагруппы Caixin.
Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 400 тысячам
Софья Сандурская / АГН «Москва»
Число пациентов с коронавирусом в мире достигло 6,89 миллиона человек, скончалось 399 179 пациентов. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил американский университет Джона Хопкинса.
«Мало купить»: Онищенко предостерег россиян
Антисептики для рук убивают не только бактерии и вирусы, но и микрофлору. Также из-за длительного использования дезинфектантов может появиться аллергия, рассказал в разговоре с URA.RU эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
Китай дал обещание по вакцине от COVID-19
Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования, заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран
Самая безопасная страна в смысле защиты от пандемии — это Швейцария, а самая опасная — Южный Судан, пишет Forbes со ссылкой на данные нового доклада Deep Knowledge Group.
Малышева рассказала о «тайных» носителях коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что как минимум половина носителей коронавируса не замечают никаких симптомов болезни. По её словам, такие тайные носители инфекции есть по всему миру.
В России выявлено 8 984 новых случая коронавируса
В России за последние сутки выявили 8984 новых случаев коронавируса. Суточный рост составил 2%, как и днем ранее. Статистику на 7 июня приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Названы регионы РФ с наибольшим числом новых случаев COVID–19
За последние сутки наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве (1956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317), Свердловской области (240) и Ростовской области (210). Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.