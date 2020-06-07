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Названы 10 самых защищенных от коронавируса стран 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 18 минут назад
Самая безопасная страна в смысле защиты от пандемии — это Швейцария, а самая опасная — Южный Судан, пишет Forbes со ссылкой на данные нового доклада Deep Knowledge Group.
Авторы доклада оценивали эффективность карантина, меры по обнаружению зараженных и экономику государств. В итоге исследователи сочли, что США — на 58 месте, сразу за Румынией и «на две позиции впереди России», передает RT.
Доклад базируется на 130 количественных и качественных параметрах, учитывает более 11 тыс. единиц информации в категориях эффективности карантина, мониторинга и обнаружения зараженных, мощи системы здравоохранения и эффективности правительства.
Первое и второе места в рейтинге заняли Швейцария и Германия, которые отмечены как страны с устойчивой экономикой и осторожной кампанией по ослаблению ограничений на научной основе. Третье место занял Израиль, четвертое — Сингапур, пятое — Япония, шестое — Австрия, седьмое — Китай, в десятке лидеров также Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.
При этом Forbes отмечает, что речь идет об оценке только одной организации, при этом в одной стране уровень риска в разных регионах может варьироваться — например, Нью-Йорк был рассадником COVID-19, а в Монтане все было спокойно.
Наиболее опасными регионами называются страны Африки к югу от Сахары, Южная Америка, некоторые ближневосточные страны и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее в ВОЗ заявили, что существует явная угроза повторного всплеска COVID-19 — и если вирус не купировать, он может стать разрушительным.
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В мире , Видео , ВОЗ , Forbes , Румыния , США , Швейцария , Южный Судан
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