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Малышева рассказала о «тайных» носителях коронавируса 

News.ru и ещё 5 5 часов назад
Малышева рассказала о «тайных» носителях коронавируса
Фото: © РИА Новости
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что как минимум половина носителей коронавируса не замечают никаких симптомов болезни. По её словам, такие тайные носители инфекции есть по всему миру.
Так она в Instagram ответила на соответствующий вопрос одного из своих подписчиков. Под комментарием другого из них Малышева пояснила, что ношение медицинских масок направлено на защиту именно от бессимптомных больных.
Если они без маски, они могут быть опасны для групп риска. А так как мы все здоровы, то предполагается, что мы все можем быть бессимптомными носителями. Вот нас и попросили носить маски, — отметила теледоктор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заразиться коронавирусом через поверхности невозможно, и это уже точно доказано. Такое заявление сделала теледоктор Елена Малышева. Она отметила, что подобных случаев не было зарегистрировано за всё время эпидемии. Чаще всего коронавирусом заражаются при контакте с больными, пояснила врач.
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Комментарии
Общество , Елена Малышева
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