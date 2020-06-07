Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о COVID-19

В начале эпидемии коронавируса Китай умышленно скрывал ряд фактов о нем. Об этом говорится в результатах расследования независимой медиагруппы Caixin.

По ее данным, до того, как КНР сообщила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания, как минимум пять лабораторий страны сделали вывод о существовании смертельного вируса. Один из них еще в декабре определил вирус как бесспорно «заразный».

Таким образом, на момент начала эпидемии в Китае не только знали о болезни, но и о факте ее передачи от человека к человеку, сообщает Daily Mail.