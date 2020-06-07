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Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса 

Lenta.ru 50 минут назад
Названы регионы РФ с наибольшим числом новых случаев COVID–19
Фото: РИА Новости
За последние сутки наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом выявили в Москве (1956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317), Свердловской области (240) и Ростовской области (210). Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Больше сотни случаев инфицирования зафиксировали в Иркутской области (179), Красноярском крае (165), Воронежской области (139), Ивановской области (128), Архангельской области (122), Волгоградской области (119), Туве (118), Тульской области (115), Дагестане (115), Челябинской области (115), Ханты-Мансийском автономном округе (115), Смоленской области (112), Саратовской области (112), Орловской области (110) и Новосибирской области (105).
Меньше всего новых случаев зафиксировали в Севастополе — два.
За последние сутки в России выявили 8984 зараженных коронавирусом в 84 регионах. Скончались 134 человека, вылечились — 5343.
Ранее 7 июня врач и телеведущий Евгений Комаровский дал совет людям, переболевшим COVID-19 в легкой форме и не обращавшимся к врачам. Медик указал, что, даже если человек не проявляет симптомов болезни, он все равно может быть переносчиком и распространителем инфекции. Особенно если будет «везде ходить и хвататься за все подряд». «Будьте, пожалуйста, осторожны», — отметил Комаровский, напомнив о важности мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
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Общество , Евгений Комаровский , Архангельская Область , Воронежская Область , Ивановская Область , Иркутская Область , Красноярский Край , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Ростовская Область , Санкт-Петербург , Свердловская Область
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