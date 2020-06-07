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Онищенко рассказал об опасности антисептиков для рук. «Мало купить, нужно изучить инструкцию» 

Ura.Ru 1 час назад
«Мало купить»: Онищенко предостерег россиян
Фото: РИА Новости
Антисептики для рук убивают не только бактерии и вирусы, но и микрофлору. Также из-за длительного использования дезинфектантов может появиться аллергия, рассказал в разговоре с URA.RU эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
«У нас у всех на руках есть своя микрофлора, которая нас защищает. Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках», — объяснил медик. Кроме того, он отметил, что бактерии умеют адаптироваться к антисептикам.
Онищенко добавил, что отрасль дезинфицирующих средств постоянно развивается и на смену одним средствам приходят другие нового поколения. Однако, по словам эпидемиолога, обычно используются антисептики, которые разводят на основе спирта. «Мало купить дезинфецирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию», — подчеркнул бывший санврач РФ. Помимо этого, Онищенко раскрыл, что при длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки.
Ранее ученые из Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) изобрели антисептическое средство — изо-октенидин. Дезинфекант может убить вирусы полиомиелита, простого герпеса, ВИЧ, гепатита С и вируса гриппа А птиц, передает «Царьград».
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Общество , Геннадий Онищенко , РАН , Царьград ТВ
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