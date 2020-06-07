«Мало купить»: Онищенко предостерег россиян

Геннадий Онищенко. Антисептики для рук убивают не только бактерии и вирусы, но и микрофлору. Также из-за длительного использования дезинфектантов может появиться аллергия, рассказал в разговоре с URA.RU эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ

«У нас у всех на руках есть своя микрофлора, которая нас защищает. Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках», — объяснил медик. Кроме того, он отметил, что бактерии умеют адаптироваться к антисептикам.

Онищенко добавил, что отрасль дезинфицирующих средств постоянно развивается и на смену одним средствам приходят другие нового поколения. Однако, по словам эпидемиолога, обычно используются антисептики, которые разводят на основе спирта. «Мало купить дезинфецирующий раствор для рук, нужно внимательно изучить прилагаемую к нему инструкцию», — подчеркнул бывший санврач РФ. Помимо этого, Онищенко раскрыл, что при длительном использовании антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить руки.