Китай пообещал сделать вакцину от COVID-19 общедоступной

Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования, заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

«В разработке вакцины приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях», — приводит слова министра ТАСС.

«Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру», — добавил Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая».

По словам министра, в настоящее время китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям препаратов.

Напомним, в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич рассказал, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны завершили «доклинические исследования экспериментального образца вакцины».

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум» должны начаться в июне.