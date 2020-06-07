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Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Китай пообещал сделать вакцину от COVID-19 общедоступной
Фото: ТАСС
Власти Китая планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру после завершения исследований и тестирования, заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
«В разработке вакцины приоритет отдается обеспечению ее безопасности, эффективности и доступности. Миру нужно усилить сотрудничество в разработке вакцин и последующих стадиях», — приводит слова министра ТАСС.
«Когда вакцина будет готова к применению, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру», — добавил Ван Чжиган на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом КНР Белой книги «Борьба с COVID-19: действия Китая».
По словам министра, в настоящее время китайские ученые разрабатывают по меньшей мере пять видов вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям препаратов.
Напомним, в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны Сергей Борисевич рассказал, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны завершили «доклинические исследования экспериментального образца вакцины».
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум» должны начаться в июне.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выражала надежду, что вакцину удастся получить до второй волны распространения заболевания.
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Комментарии
В мире , Анна Попова , Си Цзиньпин , Денис Мантуров , Министерство обороны , Госсовет КНР , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС , Китай
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